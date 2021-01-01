Poznaj tokenomikę Ronout (RONOUT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RONOUT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ronout (RONOUT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RONOUT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ronout (RONOUT) / Tokenomika / Tokenomika Ronout (RONOUT) Odkryj kluczowe informacje o Ronout (RONOUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ronout (RONOUT) Meet our friend RON. He lived happily inside the box. Around 2021, life was good for him. The game Axie Infinity was in the spotlight, and everyone wanted to know about him. He even had a coin named after him: $RON. But as time passed, things didn't go so well for RON, and he lost his sense of purpose. He felt he could be something greater, so he decided to try stepping out of the box. However, when he tried to leave, he felt something holding him back. Then, in an act of liberation, he finally broke free. RON is no longer known as RON(IN); now, he is RONOUT. That's the story. Simple as that. What? It's over? Yes. What were you expecting? An epic battle? An alien invasion? A final war? Well, feel free to describe in the most absurd way possible how our friend RON managed to escape the box. Now it's up to you! Oficjalna strona internetowa: https://www.ronout.meme/ Kup RONOUT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ronout (RONOUT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ronout (RONOUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.69K $ 11.69K $ 11.69K Całkowita podaż: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Podaż w obiegu: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.69K $ 11.69K $ 11.69K Historyczne maksimum: $ 0.00119615 $ 0.00119615 $ 0.00119615 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ronout (RONOUT) Tokenomika Ronout (RONOUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ronout (RONOUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RONOUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RONOUT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRONOUT tokenomikę, poznaj cenę tokena RONOUTna żywo! Prognoza ceny RONOUT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RONOUT? Nasza strona z prognozami cen RONOUT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RONOUT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.