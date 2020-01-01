Poznaj tokenomikę Ronda On Sui (RONDA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RONDA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ronda On Sui (RONDA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RONDA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Ronda On Sui (RONDA) Ronda is a community-driven meme token designed to blend entertainment with financial opportunity. Built to go beyond just a fun digital asset, Ronda offers holders a unique way to engage with a vibrant crypto community while tapping into the potential of decentralized finance. The token aims to foster a lighthearted yet purposeful ecosystem where users can participate in exclusive events, access future benefits within the Ronda ecosystem, and potentially grow their holdings. Ronda's mission is to bring people together in a lively community while supporting their financial journey in a playful and innovative way.

Oficjalna strona internetowa: https://rondaonsui.com/

Tokenomika i analiza cenowa Ronda On Sui (RONDA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ronda On Sui (RONDA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.78K Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.78K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Ronda On Sui (RONDA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ronda On Sui (RONDA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RONDA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RONDA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.