Tokenomika Ronaldinho Coin (STAR10) Odkryj kluczowe informacje o Ronaldinho Coin (STAR10), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Tokenomika i analiza cenowa Ronaldinho Coin (STAR10) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ronaldinho Coin (STAR10), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.85K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 70.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 294.37K Historyczne maksimum: $ 0.387179 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00029474 Tokenomika Ronaldinho Coin (STAR10): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ronaldinho Coin (STAR10) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAR10, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAR10. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.