Giełda MEXC / Cena krypto / ROLLIE (ROLLIE) / Tokenomika / Tokenomika ROLLIE (ROLLIE) Odkryj kluczowe informacje o ROLLIE (ROLLIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ROLLIE (ROLLIE) Rollie Memecoin is where fun meets fame! Designed to unite celebrities and fans, it's a playful yet powerful token building a unique community. Rollie isn't just a coin; it's a vibe—where star power, blockchain innovation, and fandom collide to create something truly special. Join the fun, roll with the stars, and be part of this exciting movement. Let's make history together! Lets conquer this together! Oficjalna strona internetowa: https://rollie.fun/ Kup ROLLIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa ROLLIE (ROLLIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ROLLIE (ROLLIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.52K Całkowita podaż: $ 996.60M Podaż w obiegu: $ 996.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.52K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ROLLIE (ROLLIE) Tokenomika ROLLIE (ROLLIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ROLLIE (ROLLIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROLLIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROLLIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROLLIE tokenomikę, poznaj cenę tokena ROLLIEna żywo! Prognoza ceny ROLLIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROLLIE? Nasza strona z prognozami cen ROLLIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROLLIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.