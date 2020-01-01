Poznaj tokenomikę Rodolfoorato (RODOLFO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RODOLFO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rodolfoorato (RODOLFO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RODOLFO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Rodolfoorato (RODOLFO) Odkryj kluczowe informacje o Rodolfoorato (RODOLFO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rodolfoorato (RODOLFO) Rodolfo isn't your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he's quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town! With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he's dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo's mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable. Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it's not just about the gains… it's about the laughs along the way. Oficjalna strona internetowa: https://www.tiktok.com/@rodolfoorato Kup RODOLFO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rodolfoorato (RODOLFO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rodolfoorato (RODOLFO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.08K $ 16.08K $ 16.08K Całkowita podaż: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Podaż w obiegu: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.08K $ 16.08K $ 16.08K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Rodolfoorato (RODOLFO) Tokenomika Rodolfoorato (RODOLFO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rodolfoorato (RODOLFO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RODOLFO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RODOLFO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRODOLFO tokenomikę, poznaj cenę tokena RODOLFOna żywo! Prognoza ceny RODOLFO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RODOLFO? Nasza strona z prognozami cen RODOLFO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RODOLFO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.