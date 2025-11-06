Informacje o cenie Roco Finance (ROCO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00772255 $ 0.00772255 $ 0.00772255 Minimum 24h $ 0.00802652 $ 0.00802652 $ 0.00802652 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00772255$ 0.00772255 $ 0.00772255 Maksimum 24h $ 0.00802652$ 0.00802652 $ 0.00802652 Historyczne maksimum $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 Najniższa cena $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 Zmiana ceny (1H) +0.19% Zmiana ceny (1D) -0.18% Zmiana ceny (7D) -5.72% Zmiana ceny (7D) -5.72%

Aktualna cena Roco Finance (ROCO) wynosi $0.00784091. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROCO wahał się między $ 0.00772255 a $ 0.00802652, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROCO w historii to $ 6.32, a najniższy to $ 0.00669942.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROCO zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o -0.18% w ciągu 24 godzin i o -5.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Roco Finance (ROCO)

Kapitalizacja rynkowa $ 733.13K$ 733.13K $ 733.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 780.58K$ 780.58K $ 780.58K Podaż w obiegu 93.50M 93.50M 93.50M Całkowita podaż 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Roco Finance wynosi $ 733.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROCO w obiegu wynosi 93.50M, przy całkowitej podaży 99552583.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 780.58K.