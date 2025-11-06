GiełdaDEX+
Aktualna cena Roco Finance to 0.00784091 USD. Śledź aktualizacje cen ROCO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROCO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ROCO

Informacje o cenie ROCO

Czym jest ROCO

Oficjalna strona internetowa ROCO

Tokenomika ROCO

Prognoza cen ROCO

Logo Roco Finance

Cena Roco Finance (ROCO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ROCO do USD:

-0.10%1D
Roco Finance (ROCO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:09:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Roco Finance (ROCO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.19%

-0.18%

-5.72%

-5.72%

Aktualna cena Roco Finance (ROCO) wynosi $0.00784091. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROCO wahał się między $ 0.00772255 a $ 0.00802652, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROCO w historii to $ 6.32, a najniższy to $ 0.00669942.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROCO zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o -0.18% w ciągu 24 godzin i o -5.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Roco Finance (ROCO)

Obecna kapitalizacja rynkowa Roco Finance wynosi $ 733.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROCO w obiegu wynosi 93.50M, przy całkowitej podaży 99552583.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 780.58K.

Historia ceny Roco Finance (ROCO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Roco Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Roco Finance do USD wyniosła $ -0.0014942312.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Roco Finance do USD wyniosła $ -0.0016430744.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Roco Finance do USD wyniosła $ -0.001019236204272725.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.18%
30 Dni$ -0.0014942312-19.05%
60 dni$ -0.0016430744-20.95%
90 dni$ -0.001019236204272725-11.50%

Co to jest Roco Finance (ROCO)

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Roco Finance (ROCO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Roco Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Roco Finance (ROCO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Roco Finance (ROCO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Roco Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Roco Finance!

ROCO na lokalne waluty

Tokenomika Roco Finance (ROCO)

Zrozumienie tokenomiki Roco Finance (ROCO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ROCOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Roco Finance (ROCO)

Jaka jest dziś wartość Roco Finance (ROCO)?
Aktualna cena ROCO w USD wynosi 0.00784091USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ROCO do USD?
Aktualna cena ROCO w USD wynosi $ 0.00784091. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Roco Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla ROCO wynosi $ 733.13K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ROCO w obiegu?
W obiegu ROCO znajduje się 93.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ROCO?
ROCO osiąga ATH w wysokości 6.32 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ROCO?
ROCO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00669942 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ROCO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ROCO wynosi -- USD.
Czy w tym roku ROCO pójdzie wyżej?
ROCO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ROCO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:09:17 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

