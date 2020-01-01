Poznaj tokenomikę RoboPepe (ROBOPEPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROBOPEPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RoboPepe (ROBOPEPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROBOPEPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o RoboPepe (ROBOPEPE) RoboPepe is a futuristic memecoin fusing AI with meme culture, built to dominate the Base chain. RoboPepe represents the AI evolution of the legendary Pepe, now on a mission to restore dopamine levels across the metaverse. To merge cutting-edge AI themes with timeless internet humor, forging a memecoin that entertains, rewards, and rallies the community. Our mission to revolutionize meme culture with AI technology Oficjalna strona internetowa: https://robopepe.app/ Kup ROBOPEPE teraz! Tokenomika i analiza cenowa RoboPepe (ROBOPEPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RoboPepe (ROBOPEPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 636.79K Całkowita podaż: $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 636.79K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie RoboPepe (ROBOPEPE) Tokenomika RoboPepe (ROBOPEPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RoboPepe (ROBOPEPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROBOPEPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROBOPEPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROBOPEPE tokenomikę, poznaj cenę tokena ROBOPEPEna żywo! Prognoza ceny ROBOPEPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROBOPEPE? Nasza strona z prognozami cen ROBOPEPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROBOPEPE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.