Informacje o cenie Robert (ROBERT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00258802$ 0.00258802 $ 0.00258802 Najniższa cena $ 0.00005417$ 0.00005417 $ 0.00005417 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +13.80% Zmiana ceny (7D) +13.80%

Aktualna cena Robert (ROBERT) wynosi $0.0001171. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROBERT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROBERT w historii to $ 0.00258802, a najniższy to $ 0.00005417.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROBERT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +13.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Robert (ROBERT)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Robert wynosi $ 11.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROBERT w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.71K.