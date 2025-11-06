GiełdaDEX+
Aktualna cena Robert to 0.0001171 USD. Śledź aktualizacje cen ROBERT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROBERT łatwo w MEXC już teraz.

Logo Robert

Cena Robert (ROBERT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ROBERT do USD:

$0.0001171
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Robert (ROBERT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:21:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Robert (ROBERT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00258802
$ 0.00005417
--

--

+13.80%

+13.80%

Aktualna cena Robert (ROBERT) wynosi $0.0001171. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROBERT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROBERT w historii to $ 0.00258802, a najniższy to $ 0.00005417.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROBERT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +13.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Robert (ROBERT)

$ 11.71K
--
$ 11.71K
100.00M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Robert wynosi $ 11.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROBERT w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.71K.

Historia ceny Robert (ROBERT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Robert do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Robert do USD wyniosła $ -0.0000491665.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Robert do USD wyniosła $ -0.0000501006.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Robert do USD wyniosła $ -0.0007134571793757582.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000491665-41.98%
60 dni$ -0.0000501006-42.78%
90 dni$ -0.0007134571793757582-85.90%

Co to jest Robert (ROBERT)

Robert AI is a decentralized platform that combines artificial intelligence (AI), DeFi, and blockchain-based gaming mechanics. The project offers utility through staking rewards, liquidity provision, and provably fair on-chain games such as slot machines. Its ecosystem is designed around token-based participation, where users can earn from bet-related fees and platform engagement. Robert AI leverages content-driven SEO growth, transparent smart contracts, and sustainable tokenomics to drive user adoption and visibility in the crypto space. It is built on the Ethereum blockchain, enabling accessibility and compatibility with major DeFi tools.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Robert (w USD)

Jaka będzie wartość Robert (ROBERT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Robert (ROBERT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Robert.

Sprawdź teraz prognozę ceny Robert!

ROBERT na lokalne waluty

Tokenomika Robert (ROBERT)

Zrozumienie tokenomiki Robert (ROBERT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ROBERTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Robert (ROBERT)

Jaka jest dziś wartość Robert (ROBERT)?
Aktualna cena ROBERT w USD wynosi 0.0001171USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ROBERT do USD?
Aktualna cena ROBERT w USD wynosi $ 0.0001171. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Robert?
Kapitalizacja rynkowa dla ROBERT wynosi $ 11.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ROBERT w obiegu?
W obiegu ROBERT znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ROBERT?
ROBERT osiąga ATH w wysokości 0.00258802 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ROBERT?
ROBERT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005417 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ROBERT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ROBERT wynosi -- USD.
Czy w tym roku ROBERT pójdzie wyżej?
ROBERT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ROBERT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:21:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Robert (ROBERT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

