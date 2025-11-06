Informacje o cenie Ripples (RPLS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.131094$ 0.131094 $ 0.131094 Najniższa cena $ 0.0013498$ 0.0013498 $ 0.0013498 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Ripples (RPLS) wynosi $0.00197209. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RPLS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RPLS w historii to $ 0.131094, a najniższy to $ 0.0013498.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RPLS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ripples (RPLS)

Kapitalizacja rynkowa $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Podaż w obiegu 85.00M 85.00M 85.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ripples wynosi $ 167.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RPLS w obiegu wynosi 85.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 197.21K.