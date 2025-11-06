GiełdaDEX+
Aktualna cena Ripples to 0.00197209 USD. Śledź aktualizacje cen RPLS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RPLS łatwo w MEXC już teraz.

Cena Ripples (RPLS)

Aktualna cena 1 RPLS do USD:

$0.00197209
$0.00197209
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Ripples (RPLS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:21:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Ripples (RPLS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.131094
$ 0.131094

$ 0.0013498
$ 0.0013498

0.00%

0.00%

Aktualna cena Ripples (RPLS) wynosi $0.00197209. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RPLS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RPLS w historii to $ 0.131094, a najniższy to $ 0.0013498.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RPLS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ripples (RPLS)

$ 167.63K
$ 167.63K

$ 197.21K
$ 197.21K

85.00M
85.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ripples wynosi $ 167.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RPLS w obiegu wynosi 85.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 197.21K.

Historia ceny Ripples (RPLS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ripples do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ripples do USD wyniosła $ -0.0001231852.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ripples do USD wyniosła $ -0.0006704893.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ripples do USD wyniosła $ -0.001029218625580519.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0001231852-6.24%
60 dni$ -0.0006704893-33.99%
90 dni$ -0.001029218625580519-34.29%

Co to jest Ripples (RPLS)

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community.

  1. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community.

  2. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration.

  3. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Ripples (w USD)

Jaka będzie wartość Ripples (RPLS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ripples (RPLS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ripples.

Tokenomika Ripples (RPLS)

Zrozumienie tokenomiki Ripples (RPLS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RPLSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ripples (RPLS)

Jaka jest dziś wartość Ripples (RPLS)?
Aktualna cena RPLS w USD wynosi 0.00197209USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RPLS do USD?
Aktualna cena RPLS w USD wynosi $ 0.00197209. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ripples?
Kapitalizacja rynkowa dla RPLS wynosi $ 167.63K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RPLS w obiegu?
W obiegu RPLS znajduje się 85.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RPLS?
RPLS osiąga ATH w wysokości 0.131094 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RPLS?
RPLS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0013498 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RPLS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RPLS wynosi -- USD.
Czy w tym roku RPLS pójdzie wyżej?
RPLS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RPLS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Ripples (RPLS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

