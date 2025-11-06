Informacje o cenie RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00035597$ 0.00035597 $ 0.00035597 Najniższa cena $ 0.00001714$ 0.00001714 $ 0.00001714 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -12.28% Zmiana ceny (7D) -12.28%

Aktualna cena RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) wynosi $0.00002482. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIZZLE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIZZLE w historii to $ 0.00035597, a najniższy to $ 0.00001714.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIZZLE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -12.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.57K$ 24.57K $ 24.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.57K$ 24.57K $ 24.57K Podaż w obiegu 989.87M 989.87M 989.87M Całkowita podaż 989,871,841.860799 989,871,841.860799 989,871,841.860799

Obecna kapitalizacja rynkowa RIPPLE WITH RIZZ wynosi $ 24.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIZZLE w obiegu wynosi 989.87M, przy całkowitej podaży 989871841.860799. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.57K.