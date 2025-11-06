GiełdaDEX+
Aktualna cena RIPPLE WITH RIZZ to 0.00002482 USD. Śledź aktualizacje cen RIZZLE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIZZLE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena RIPPLE WITH RIZZ to 0.00002482 USD. Śledź aktualizacje cen RIZZLE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIZZLE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RIZZLE

Informacje o cenie RIZZLE

Czym jest RIZZLE

Oficjalna strona internetowa RIZZLE

Tokenomika RIZZLE

Prognoza cen RIZZLE

Cena RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Aktualna cena 1 RIZZLE do USD:

--
----
0.00%1D
USD
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:20:40 (UTC+8)

Informacje o cenie RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00035597
$ 0.00035597$ 0.00035597

$ 0.00001714
$ 0.00001714$ 0.00001714

--

--

-12.28%

-12.28%

Aktualna cena RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) wynosi $0.00002482. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIZZLE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIZZLE w historii to $ 0.00035597, a najniższy to $ 0.00001714.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIZZLE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -12.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

--
----

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

Obecna kapitalizacja rynkowa RIPPLE WITH RIZZ wynosi $ 24.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIZZLE w obiegu wynosi 989.87M, przy całkowitej podaży 989871841.860799. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.57K.

Historia ceny RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny RIPPLE WITH RIZZ do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny RIPPLE WITH RIZZ do USD wyniosła $ -0.0000051463.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny RIPPLE WITH RIZZ do USD wyniosła $ -0.0000086570.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny RIPPLE WITH RIZZ do USD wyniosła $ -0.00006849677446212597.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000051463-20.73%
60 dni$ -0.0000086570-34.87%
90 dni$ -0.00006849677446212597-73.40%

Co to jest RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny RIPPLE WITH RIZZ (w USD)

Jaka będzie wartość RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla RIPPLE WITH RIZZ.

Sprawdź teraz prognozę ceny RIPPLE WITH RIZZ!

RIZZLE na lokalne waluty

Tokenomika RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Zrozumienie tokenomiki RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RIZZLEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Jaka jest dziś wartość RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)?
Aktualna cena RIZZLE w USD wynosi 0.00002482USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RIZZLE do USD?
Aktualna cena RIZZLE w USD wynosi $ 0.00002482. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa RIPPLE WITH RIZZ?
Kapitalizacja rynkowa dla RIZZLE wynosi $ 24.57K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RIZZLE w obiegu?
W obiegu RIZZLE znajduje się 989.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RIZZLE?
RIZZLE osiąga ATH w wysokości 0.00035597 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RIZZLE?
RIZZLE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001714 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RIZZLE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RIZZLE wynosi -- USD.
Czy w tym roku RIZZLE pójdzie wyżej?
RIZZLE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RIZZLE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:20:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

