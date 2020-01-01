Poznaj tokenomikę Ripio Credit Network (RCN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RCN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ripio Credit Network (RCN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RCN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Ripio Credit Network (RCN) RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol's current version RCN Protocol v4.0 "Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings. Oficjalna strona internetowa: https://rcn.market/ Biała księga: https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md Tokenomika i analiza cenowa Ripio Credit Network (RCN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ripio Credit Network (RCN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 188.17K $ 188.17K $ 188.17K Całkowita podaż: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Podaż w obiegu: $ 530.85M $ 530.85M $ 530.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 354.44K $ 354.44K $ 354.44K Historyczne maksimum: $ 0.525707 $ 0.525707 $ 0.525707 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00035446 $ 0.00035446 $ 0.00035446 Dowiedz się więcej o cenie Ripio Credit Network (RCN) Tokenomika Ripio Credit Network (RCN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ripio Credit Network (RCN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RCN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RCN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.