Informacje o cenie Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Minimum 24h $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Maksimum 24h $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Historyczne maksimum $ 42.92$ 42.92 $ 42.92 Najniższa cena $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Zmiana ceny (1H) +0.12% Zmiana ceny (1D) +0.85% Zmiana ceny (7D) -20.47% Zmiana ceny (7D) -20.47%

Aktualna cena Ripe DAO Governance Token (RIPE) wynosi $1.57. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIPE wahał się między $ 1.52 a $ 1.6, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIPE w historii to $ 42.92, a najniższy to $ 1.45.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIPE zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +0.85% w ciągu 24 godzin i o -20.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.57B$ 1.57B $ 1.57B Podaż w obiegu 1.19M 1.19M 1.19M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ripe DAO Governance Token wynosi $ 1.87M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIPE w obiegu wynosi 1.19M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.57B.