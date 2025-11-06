GiełdaDEX+
Aktualna cena Ripe DAO Governance Token to 1.57 USD. Śledź aktualizacje cen RIPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RIPE

Informacje o cenie RIPE

Czym jest RIPE

Oficjalna strona internetowa RIPE

Tokenomika RIPE

Prognoza cen RIPE

Cena Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RIPE do USD:

$1.57
$1.57$1.57
+0.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Ripe DAO Governance Token (RIPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:08:56 (UTC+8)

Informacje o cenie Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.52
$ 1.52$ 1.52
Minimum 24h
$ 1.6
$ 1.6$ 1.6
Maksimum 24h

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 42.92
$ 42.92$ 42.92

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

+0.12%

+0.85%

-20.47%

-20.47%

Aktualna cena Ripe DAO Governance Token (RIPE) wynosi $1.57. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIPE wahał się między $ 1.52 a $ 1.6, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIPE w historii to $ 42.92, a najniższy to $ 1.45.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIPE zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +0.85% w ciągu 24 godzin i o -20.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ripe DAO Governance Token (RIPE)

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

--
----

$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B

1.19M
1.19M 1.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ripe DAO Governance Token wynosi $ 1.87M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIPE w obiegu wynosi 1.19M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.57B.

Historia ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ripe DAO Governance Token do USD wyniosła $ +0.01330728.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ripe DAO Governance Token do USD wyniosła $ -1.0189011120.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ripe DAO Governance Token do USD wyniosła $ -1.3712254400.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ripe DAO Governance Token do USD wyniosła $ -21.039021121703584.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01330728+0.85%
30 Dni$ -1.0189011120-64.89%
60 dni$ -1.3712254400-87.33%
90 dni$ -21.039021121703584-93.05%

Co to jest Ripe DAO Governance Token (RIPE)

One Loan. Every Asset.

Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.

DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.

Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (w USD)

Jaka będzie wartość Ripe DAO Governance Token (RIPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ripe DAO Governance Token (RIPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ripe DAO Governance Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ripe DAO Governance Token!

RIPE na lokalne waluty

Tokenomika Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Zrozumienie tokenomiki Ripe DAO Governance Token (RIPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RIPEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Jaka jest dziś wartość Ripe DAO Governance Token (RIPE)?
Aktualna cena RIPE w USD wynosi 1.57USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RIPE do USD?
Aktualna cena RIPE w USD wynosi $ 1.57. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ripe DAO Governance Token?
Kapitalizacja rynkowa dla RIPE wynosi $ 1.87M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RIPE w obiegu?
W obiegu RIPE znajduje się 1.19M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RIPE?
RIPE osiąga ATH w wysokości 42.92 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RIPE?
RIPE zaliczył cenę ATL w wysokości 1.45 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RIPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RIPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku RIPE pójdzie wyżej?
RIPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RIPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

