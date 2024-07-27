Tokenomika RighteousRetail ($RRT)
Informacje o RighteousRetail ($RRT)
Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments.
$RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply.
Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment.
Tokenomika i analiza cenowa RighteousRetail ($RRT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RighteousRetail ($RRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika RighteousRetail ($RRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki RighteousRetail ($RRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $RRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $RRT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz$RRT tokenomikę, poznaj cenę tokena $RRTna żywo!
Prognoza ceny $RRT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $RRT? Nasza strona z prognozami cen $RRT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
