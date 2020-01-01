Poznaj tokenomikę Rigby The Cat (RIGBY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIGBY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rigby The Cat (RIGBY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIGBY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rigby The Cat (RIGBY) / Tokenomika / Tokenomika Rigby The Cat (RIGBY) Odkryj kluczowe informacje o Rigby The Cat (RIGBY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rigby The Cat (RIGBY) Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana's fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following. Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/H4kzQgCg24JyDNBVEgQy3VZXUorBuXkwQuW5bx4ypump Kup RIGBY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rigby The Cat (RIGBY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rigby The Cat (RIGBY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.84K $ 19.84K $ 19.84K Całkowita podaż: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Podaż w obiegu: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.84K $ 19.84K $ 19.84K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Rigby The Cat (RIGBY) Tokenomika Rigby The Cat (RIGBY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rigby The Cat (RIGBY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIGBY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIGBY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIGBY tokenomikę, poznaj cenę tokena RIGBYna żywo! Prognoza ceny RIGBY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIGBY? Nasza strona z prognozami cen RIGBY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RIGBY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.