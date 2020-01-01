Poznaj tokenomikę Rifampicin ($RIF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $RIF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rifampicin ($RIF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $RIF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rifampicin ($RIF) / Tokenomika / Tokenomika Rifampicin ($RIF) Odkryj kluczowe informacje o Rifampicin ($RIF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rifampicin ($RIF) $RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​. $RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​. Oficjalna strona internetowa: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF Biała księga: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Kup $RIF teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rifampicin ($RIF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rifampicin ($RIF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Całkowita podaż: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Podaż w obiegu: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Historyczne maksimum: $ 0.247831 $ 0.247831 $ 0.247831 Historyczne minimum: $ 0.00137371 $ 0.00137371 $ 0.00137371 Aktualna cena: $ 0.00161197 $ 0.00161197 $ 0.00161197 Dowiedz się więcej o cenie Rifampicin ($RIF) Tokenomika Rifampicin ($RIF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rifampicin ($RIF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $RIF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $RIF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$RIF tokenomikę, poznaj cenę tokena $RIFna żywo! Prognoza ceny $RIF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $RIF? Nasza strona z prognozami cen $RIF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $RIF już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.