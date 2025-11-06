Informacje o cenie Ricky The Raccoon (RICKY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00478606$ 0.00478606 $ 0.00478606 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.08% Zmiana ceny (1D) +3.06% Zmiana ceny (7D) -22.20% Zmiana ceny (7D) -22.20%

Aktualna cena Ricky The Raccoon (RICKY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RICKY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RICKY w historii to $ 0.00478606, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RICKY zmieniły się o -2.08% w ciągu ostatniej godziny, o +3.06% w ciągu 24 godzin i o -22.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ricky The Raccoon (RICKY)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.86K$ 37.86K $ 37.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 37.86K$ 37.86K $ 37.86K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ricky The Raccoon wynosi $ 37.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RICKY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.86K.