Co to jest RichCity (RICH)

Rich City is an upcoming social NFT mobile game. The goal of the game is to collect rare NFT items, purchase real-estate to display your items, chill with other players and sell and trade NFTs to make real money! The game is powered by $RICH, which will be the sole currency of the game. You can connect your wallet directly to the game to use your coins!

