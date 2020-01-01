Poznaj tokenomikę RICH on SOL (RICH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RICH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RICH on SOL (RICH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RICH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / RICH on SOL (RICH) / Tokenomika / Tokenomika RICH on SOL (RICH) Odkryj kluczowe informacje o RICH on SOL (RICH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o RICH on SOL (RICH) $RICH is a solana based token brought to you "RICH The Kid". The overlap between the industry and cryptocurrencies has finally been tokenized. $RICH is a solana based token brought to you "RICH The Kid". The overlap between the industry and cryptocurrencies has finally been tokenized. Oficjalna strona internetowa: https://www.richonsol.io/ Kup RICH teraz! Tokenomika i analiza cenowa RICH on SOL (RICH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RICH on SOL (RICH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.66K $ 30.66K $ 30.66K Całkowita podaż: $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M Podaż w obiegu: $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.66K $ 30.66K $ 30.66K Historyczne maksimum: $ 0.00234011 $ 0.00234011 $ 0.00234011 Historyczne minimum: $ 0.00001746 $ 0.00001746 $ 0.00001746 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie RICH on SOL (RICH) Tokenomika RICH on SOL (RICH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RICH on SOL (RICH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RICH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RICH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRICH tokenomikę, poznaj cenę tokena RICHna żywo! Prognoza ceny RICH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RICH? Nasza strona z prognozami cen RICH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RICH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.