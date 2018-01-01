Tokenomika Revain (REV)
Informacje o Revain (REV)
Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business.
The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture.
In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.
Tokenomika i analiza cenowa Revain (REV)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Revain (REV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Revain (REV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Revain (REV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów REV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów REV.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszREV tokenomikę, poznaj cenę tokena REVna żywo!
Prognoza ceny REV
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REV? Nasza strona z prognozami cen REV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.