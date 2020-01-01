Poznaj tokenomikę Return Finance Lido stETH (RFSTETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RFSTETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Return Finance Lido stETH (RFSTETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RFSTETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Return Finance Lido stETH (RFSTETH) / Tokenomika

Tokenomika Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Odkryj kluczowe informacje o Return Finance Lido stETH (RFSTETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

Oficjalna strona internetowa: https://return.finance/
Biała księga: https://docs.return.finance/

Tokenomika i analiza cenowa Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Return Finance Lido stETH (RFSTETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.02
Całkowita podaż: $ 6.85
Podaż w obiegu: $ 6.85
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.02
Historyczne maksimum: $ 0.187356
Historyczne minimum: $ 0.01883564
Aktualna cena: $ 0.148509

Tokenomika Return Finance Lido stETH (RFSTETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Return Finance Lido stETH (RFSTETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RFSTETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RFSTETH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.