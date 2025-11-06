Informacje o cenie RETRO KIDS (RETRO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.16% Zmiana ceny (1D) -0.50% Zmiana ceny (7D) -20.14%

Aktualna cena RETRO KIDS (RETRO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETRO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETRO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETRO zmieniły się o +1.16% w ciągu ostatniej godziny, o -0.50% w ciągu 24 godzin i o -20.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RETRO KIDS (RETRO)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.42K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.42K Podaż w obiegu 999.85M Całkowita podaż 999,849,973.996301

Obecna kapitalizacja rynkowa RETRO KIDS wynosi $ 6.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETRO w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999849973.996301. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.42K.