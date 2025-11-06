GiełdaDEX+
Aktualna cena RETRO KIDS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RETRO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RETRO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena RETRO KIDS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RETRO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RETRO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RETRO

Informacje o cenie RETRO

Czym jest RETRO

Oficjalna strona internetowa RETRO

Tokenomika RETRO

Prognoza cen RETRO

Cena RETRO KIDS (RETRO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RETRO do USD:

--
----
-0.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
RETRO KIDS (RETRO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:19:49 (UTC+8)

Informacje o cenie RETRO KIDS (RETRO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.16%

-0.50%

-20.14%

-20.14%

Aktualna cena RETRO KIDS (RETRO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETRO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETRO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETRO zmieniły się o +1.16% w ciągu ostatniej godziny, o -0.50% w ciągu 24 godzin i o -20.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RETRO KIDS (RETRO)

$ 6.42K
$ 6.42K$ 6.42K

--
----

$ 6.42K
$ 6.42K$ 6.42K

999.85M
999.85M 999.85M

999,849,973.996301
999,849,973.996301 999,849,973.996301

Obecna kapitalizacja rynkowa RETRO KIDS wynosi $ 6.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETRO w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999849973.996301. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.42K.

Historia ceny RETRO KIDS (RETRO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny RETRO KIDS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny RETRO KIDS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny RETRO KIDS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny RETRO KIDS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.50%
30 Dni$ 0-58.34%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest RETRO KIDS (RETRO)

The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla RETRO KIDS (RETRO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny RETRO KIDS (w USD)

Jaka będzie wartość RETRO KIDS (RETRO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w RETRO KIDS (RETRO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla RETRO KIDS.

Sprawdź teraz prognozę ceny RETRO KIDS!

RETRO na lokalne waluty

Tokenomika RETRO KIDS (RETRO)

Zrozumienie tokenomiki RETRO KIDS (RETRO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RETROjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące RETRO KIDS (RETRO)

Jaka jest dziś wartość RETRO KIDS (RETRO)?
Aktualna cena RETRO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RETRO do USD?
Aktualna cena RETRO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa RETRO KIDS?
Kapitalizacja rynkowa dla RETRO wynosi $ 6.42K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RETRO w obiegu?
W obiegu RETRO znajduje się 999.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RETRO?
RETRO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RETRO?
RETRO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RETRO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RETRO wynosi -- USD.
Czy w tym roku RETRO pójdzie wyżej?
RETRO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RETRO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe RETRO KIDS (RETRO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

