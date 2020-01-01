Tokenomika Resupply USD (REUSD)

Tokenomika Resupply USD (REUSD)

Odkryj kluczowe informacje o Resupply USD (REUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Resupply USD (REUSD)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets.

The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets.

Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater.

Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers.

The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive.

Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

Oficjalna strona internetowa:
https://resupply.fi/
Biała księga:
https://docs.resupply.fi/

Tokenomika i analiza cenowa Resupply USD (REUSD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Resupply USD (REUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 82.64M
$ 82.64M$ 82.64M
Całkowita podaż:
$ 83.52M
$ 83.52M$ 83.52M
Podaż w obiegu:
$ 83.52M
$ 83.52M$ 83.52M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 82.64M
$ 82.64M$ 82.64M
Historyczne maksimum:
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
Historyczne minimum:
$ 0.969015
$ 0.969015$ 0.969015
Aktualna cena:
$ 0.989431
$ 0.989431$ 0.989431

Tokenomika Resupply USD (REUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Resupply USD (REUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów REUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów REUSD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszREUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena REUSDna żywo!

Prognoza ceny REUSD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REUSD? Nasza strona z prognozami cen REUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.