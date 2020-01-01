Poznaj tokenomikę Restaked Swell ETH (RSWETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RSWETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Restaked Swell ETH (RSWETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RSWETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Restaked Swell ETH (RSWETH) rswETH is an ERC-20 Liquid Restaking Token that provides liquidity for users who are wanting to "restake" their ETH into restaking protocols such as EigenLayer without having their restaked ETH locked. It is a repricing token that represents a user's yield-bearing ETH that is being used by validators that attest to transactions on the Ethereum blockchain. To "restake" is to have a validator that has their withdrawal credentials pointed to an Eigenlayer Eigenpod address. Oficjalna strona internetowa: https://www.swellnetwork.io/post/liquid-restaking Tokenomika i analiza cenowa Restaked Swell ETH (RSWETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Restaked Swell ETH (RSWETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 88.58M Całkowita podaż: $ 21.71K Podaż w obiegu: $ 21.05K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.38M Historyczne maksimum: $ 17,684.38 Historyczne minimum: $ 1,442.67 Aktualna cena: $ 4,207.11 Tokenomika Restaked Swell ETH (RSWETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Restaked Swell ETH (RSWETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RSWETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RSWETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.