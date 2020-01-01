Poznaj tokenomikę Restaked sAVAX (RSAVAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RSAVAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Restaked sAVAX (RSAVAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RSAVAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Restaked sAVAX (RSAVAX) / Tokenomika / Tokenomika Restaked sAVAX (RSAVAX) Odkryj kluczowe informacje o Restaked sAVAX (RSAVAX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Restaked sAVAX (RSAVAX) rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Oficjalna strona internetowa: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Biała księga: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking Kup RSAVAX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Restaked sAVAX (RSAVAX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Restaked sAVAX (RSAVAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Całkowita podaż: $ 121.78K $ 121.78K $ 121.78K Podaż w obiegu: $ 121.78K $ 121.78K $ 121.78K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Historyczne maksimum: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 Historyczne minimum: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 Aktualna cena: $ 37.49 $ 37.49 $ 37.49 Dowiedz się więcej o cenie Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomika Restaked sAVAX (RSAVAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Restaked sAVAX (RSAVAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RSAVAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RSAVAX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRSAVAX tokenomikę, poznaj cenę tokena RSAVAXna żywo! Prognoza ceny RSAVAX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RSAVAX? Nasza strona z prognozami cen RSAVAX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RSAVAX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.