Giełda MEXC / Cena krypto / Restake Finance (RSTK) / Tokenomika / Tokenomika Restake Finance (RSTK) Odkryj kluczowe informacje o Restake Finance (RSTK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Restake Finance (RSTK) Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We're building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. Oficjalna strona internetowa: https://www.restakefinance.com/ Biała księga: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer Tokenomika i analiza cenowa Restake Finance (RSTK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Restake Finance (RSTK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 254.36K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 38.26M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 664.89K Historyczne maksimum: $ 2.8 Historyczne minimum: $ 0.00322433 Aktualna cena: $ 0.00664889 Dowiedz się więcej o cenie Restake Finance (RSTK) Tokenomika Restake Finance (RSTK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Restake Finance (RSTK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RSTK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RSTK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRSTK tokenomikę, poznaj cenę tokena RSTKna żywo! Prognoza ceny RSTK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RSTK? Nasza strona z prognozami cen RSTK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RSTK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.