Giełda MEXC / Cena krypto / Reservoir rUSD (RUSD) / Tokenomika / Tokenomika Reservoir rUSD (RUSD) Odkryj kluczowe informacje o Reservoir rUSD (RUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Reservoir rUSD (RUSD) Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market's demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. Oficjalna strona internetowa: https://www.reservoir.xyz/ Biała księga: https://docs.reservoir.xyz/ Kup RUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Reservoir rUSD (RUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reservoir rUSD (RUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 78.11M Całkowita podaż: $ 78.12M Podaż w obiegu: $ 78.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 78.11M Historyczne maksimum: $ 2.0 Historyczne minimum: $ 0.971575 Aktualna cena: $ 0.999593 Dowiedz się więcej o cenie Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomika Reservoir rUSD (RUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Reservoir rUSD (RUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena RUSDna żywo! Prognoza ceny RUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RUSD? Nasza strona z prognozami cen RUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RUSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.