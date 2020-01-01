Poznaj tokenomikę Renzo Restaked SOL (EZSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EZSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Renzo Restaked SOL (EZSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EZSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Renzo Restaked SOL (EZSOL) / Tokenomika / Tokenomika Renzo Restaked SOL (EZSOL) Odkryj kluczowe informacje o Renzo Restaked SOL (EZSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Renzo Restaked SOL (EZSOL) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Oficjalna strona internetowa: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Biała księga: https://docs.renzoprotocol.com/docs/ Kup EZSOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Renzo Restaked SOL (EZSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Renzo Restaked SOL (EZSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.46M $ 31.46M $ 31.46M Całkowita podaż: $ 125.83K $ 125.83K $ 125.83K Podaż w obiegu: $ 125.83K $ 125.83K $ 125.83K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.46M $ 31.46M $ 31.46M Historyczne maksimum: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 Historyczne minimum: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 Aktualna cena: $ 250.04 $ 250.04 $ 250.04 Dowiedz się więcej o cenie Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomika Renzo Restaked SOL (EZSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Renzo Restaked SOL (EZSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EZSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EZSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEZSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena EZSOLna żywo! Prognoza ceny EZSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EZSOL? Nasza strona z prognozami cen EZSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EZSOL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.