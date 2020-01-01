Poznaj tokenomikę Renzo Restaked LST (PZETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PZETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Renzo Restaked LST (PZETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PZETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Renzo Restaked LST (PZETH) Odkryj kluczowe informacje o Renzo Restaked LST (PZETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Renzo Restaked LST (PZETH) pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user's restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking. Oficjalna strona internetowa: https://www.renzoprotocol.com/ Tokenomika i analiza cenowa Renzo Restaked LST (PZETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Renzo Restaked LST (PZETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 122.04M Całkowita podaż: $ 25.15K Podaż w obiegu: $ 25.15K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 122.04M Historyczne maksimum: $ 5,938.35 Historyczne minimum: $ 1,684.12 Aktualna cena: $ 4,849.47 Tokenomika Renzo Restaked LST (PZETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Renzo Restaked LST (PZETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PZETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PZETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.