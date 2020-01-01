Poznaj tokenomikę Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EZEIGEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EZEIGEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Odkryj kluczowe informacje o Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. Oficjalna strona internetowa: https://www.renzoprotocol.com/ Tokenomika i analiza cenowa Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.90M Całkowita podaż: $ 1.95M Podaż w obiegu: $ 1.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.88M Historyczne maksimum: $ 5.56 Historyczne minimum: $ 0.74914 Aktualna cena: $ 1.48 Tokenomika Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EZEIGEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EZEIGEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.