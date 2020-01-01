Poznaj tokenomikę Rent Only Goes Up (RENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rent Only Goes Up (RENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rent Only Goes Up (RENT) / Tokenomika / Tokenomika Rent Only Goes Up (RENT) Odkryj kluczowe informacje o Rent Only Goes Up (RENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rent Only Goes Up (RENT) Just like rent, this coin only goes up Just like rent, this coin only goes up Oficjalna strona internetowa: https://fightrent.fun/ Kup RENT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rent Only Goes Up (RENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rent Only Goes Up (RENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Całkowita podaż: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Podaż w obiegu: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Historyczne maksimum: $ 0.00216916 $ 0.00216916 $ 0.00216916 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Rent Only Goes Up (RENT) Tokenomika Rent Only Goes Up (RENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rent Only Goes Up (RENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRENT tokenomikę, poznaj cenę tokena RENTna żywo! Prognoza ceny RENT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RENT? Nasza strona z prognozami cen RENT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RENT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.