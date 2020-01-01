Poznaj tokenomikę Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MXNBC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MXNBC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Odkryj kluczowe informacje o Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Oficjalna strona internetowa: https://rektburgundy.com Biała księga: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.38K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 726.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.58K Historyczne maksimum: $ 0.0011062 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MXNBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MXNBC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.