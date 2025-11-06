Informacje o cenie RegularEverydayNormalCoin (RENC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena RegularEverydayNormalCoin (RENC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RENC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RENC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RENC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Kapitalizacja rynkowa $ 121.59K$ 121.59K $ 121.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 121.59K$ 121.59K $ 121.59K Podaż w obiegu 420.00M 420.00M 420.00M Całkowita podaż 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa RegularEverydayNormalCoin wynosi $ 121.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RENC w obiegu wynosi 420.00M, przy całkowitej podaży 420000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.59K.