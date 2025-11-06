GiełdaDEX+
Aktualna cena RegularEverydayNormalCoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RENC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RENC łatwo w MEXC już teraz.

Cena RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Aktualna cena 1 RENC do USD:

$0.00028949
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:19:15 (UTC+8)

Informacje o cenie RegularEverydayNormalCoin (RENC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena RegularEverydayNormalCoin (RENC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RENC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RENC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RENC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RegularEverydayNormalCoin (RENC)

$ 121.59K
--
$ 121.59K
420.00M
420,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa RegularEverydayNormalCoin wynosi $ 121.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RENC w obiegu wynosi 420.00M, przy całkowitej podaży 420000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.59K.

Historia ceny RegularEverydayNormalCoin (RENC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny RegularEverydayNormalCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny RegularEverydayNormalCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny RegularEverydayNormalCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny RegularEverydayNormalCoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-4.59%
60 dni$ 0+0.63%
90 dni$ 0--

Co to jest RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny RegularEverydayNormalCoin (w USD)

Jaka będzie wartość RegularEverydayNormalCoin (RENC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w RegularEverydayNormalCoin (RENC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla RegularEverydayNormalCoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny RegularEverydayNormalCoin!

RENC na lokalne waluty

Tokenomika RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Zrozumienie tokenomiki RegularEverydayNormalCoin (RENC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RENCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Jaka jest dziś wartość RegularEverydayNormalCoin (RENC)?
Aktualna cena RENC w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RENC do USD?
Aktualna cena RENC w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa RegularEverydayNormalCoin?
Kapitalizacja rynkowa dla RENC wynosi $ 121.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RENC w obiegu?
W obiegu RENC znajduje się 420.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RENC?
RENC osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RENC?
RENC zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RENC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RENC wynosi -- USD.
Czy w tym roku RENC pójdzie wyżej?
RENC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RENC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

