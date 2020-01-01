Poznaj tokenomikę Redemption Of Pets (ROP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Redemption Of Pets (ROP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Redemption Of Pets (ROP) ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it's cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP's core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals. Oficjalna strona internetowa: https://ropmeme.io Kup ROP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Redemption Of Pets (ROP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Redemption Of Pets (ROP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.88K $ 45.88K $ 45.88K Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.88K $ 45.88K $ 45.88K Historyczne maksimum: $ 0.907255 $ 0.907255 $ 0.907255 Historyczne minimum: $ 0.03400078 $ 0.03400078 $ 0.03400078 Aktualna cena: $ 0.04561184 $ 0.04561184 $ 0.04561184 Dowiedz się więcej o cenie Redemption Of Pets (ROP) Tokenomika Redemption Of Pets (ROP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Redemption Of Pets (ROP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROP tokenomikę, poznaj cenę tokena ROPna żywo! Prognoza ceny ROP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROP? Nasza strona z prognozami cen ROP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROP już teraz! 