Co to jest REBORN (REBD)

REBORN is an eco-friendly future business based on blockchain. REBORN is a global O2O commerce platform covering the entire process of trading, distribution, installation, maintenance, repair, refurbishment, and secondhand transactions in the digital device aftermarket. REBORN's service platform implements full-cares services and a pleasant environment to be loved by customers. In particular, the eco-friendly and reliable operating system operating on the basis of patented technology and O2O infrastructure provides all participants with opportunities to share profits and contribute to society. All products traded on "REBORN's Marketplace" can be managed on top of blockchain technology and recognized transparently for real value.

Zasoby dla REBORN (REBD) Oficjalna strona internetowa