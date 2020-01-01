Poznaj tokenomikę RealToken Ecosystem Governance (REG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RealToken Ecosystem Governance (REG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / RealToken Ecosystem Governance (REG) / Tokenomika / Tokenomika RealToken Ecosystem Governance (REG) Odkryj kluczowe informacje o RealToken Ecosystem Governance (REG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o RealToken Ecosystem Governance (REG) The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co Oficjalna strona internetowa: https://realtoken.community/ Biała księga: https://medium.com/realtplatform/token-economy-f0b935fe2777 Kup REG teraz! Tokenomika i analiza cenowa RealToken Ecosystem Governance (REG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RealToken Ecosystem Governance (REG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.32M Całkowita podaż: $ 501.57M Podaż w obiegu: $ 73.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.28M Historyczne maksimum: $ 1.99 Historyczne minimum: $ 0.140432 Aktualna cena: $ 0.181995 Dowiedz się więcej o cenie RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomika RealToken Ecosystem Governance (REG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RealToken Ecosystem Governance (REG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREG tokenomikę, poznaj cenę tokena REGna żywo! Prognoza ceny REG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REG? Nasza strona z prognozami cen REG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.