Tokenomika Realis Worlds (REALIS)
Informacje o Realis Worlds (REALIS)
Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction.
The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives.
Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.
Tokenomika i analiza cenowa Realis Worlds (REALIS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Realis Worlds (REALIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Realis Worlds (REALIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Realis Worlds (REALIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów REALIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów REALIS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszREALIS tokenomikę, poznaj cenę tokena REALISna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.