Aktualna cena Real GEM Token to 11.21 USD. Śledź aktualizacje cen GEM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GEM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GEM

Informacje o cenie GEM

Czym jest GEM

Oficjalna strona internetowa GEM

Tokenomika GEM

Prognoza cen GEM

Logo Real GEM Token

Cena Real GEM Token (GEM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GEM do USD:

$11.21
$11.21$11.21
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Real GEM Token (GEM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Real GEM Token (GEM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12.24
$ 12.24$ 12.24

$ 9.97
$ 9.97$ 9.97

--

--

-1.11%

-1.11%

Aktualna cena Real GEM Token (GEM) wynosi $11.21. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GEM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GEM w historii to $ 12.24, a najniższy to $ 9.97.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GEM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Real GEM Token (GEM)

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

--
----

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

225.34K
225.34K 225.34K

225,337.6851350693
225,337.6851350693 225,337.6851350693

Obecna kapitalizacja rynkowa Real GEM Token wynosi $ 2.53M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GEM w obiegu wynosi 225.34K, przy całkowitej podaży 225337.6851350693. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.53M.

Historia ceny Real GEM Token (GEM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Real GEM Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Real GEM Token do USD wyniosła $ -0.4013673240.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Real GEM Token do USD wyniosła $ -0.1078099330.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Real GEM Token do USD wyniosła $ +0.111043479792294.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.4013673240-3.58%
60 dni$ -0.1078099330-0.96%
90 dni$ +0.111043479792294+1.00%

Co to jest Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Real GEM Token (GEM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Real GEM Token (w USD)

Jaka będzie wartość Real GEM Token (GEM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Real GEM Token (GEM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Real GEM Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Real GEM Token!

GEM na lokalne waluty

Tokenomika Real GEM Token (GEM)

Zrozumienie tokenomiki Real GEM Token (GEM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GEMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Real GEM Token (GEM)

Jaka jest dziś wartość Real GEM Token (GEM)?
Aktualna cena GEM w USD wynosi 11.21USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GEM do USD?
Aktualna cena GEM w USD wynosi $ 11.21. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Real GEM Token?
Kapitalizacja rynkowa dla GEM wynosi $ 2.53M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GEM w obiegu?
W obiegu GEM znajduje się 225.34K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GEM?
GEM osiąga ATH w wysokości 12.24 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GEM?
GEM zaliczył cenę ATL w wysokości 9.97 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GEM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GEM wynosi -- USD.
Czy w tym roku GEM pójdzie wyżej?
GEM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GEM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

