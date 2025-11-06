Informacje o cenie Real GEM Token (GEM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 12.24$ 12.24 $ 12.24 Najniższa cena $ 9.97$ 9.97 $ 9.97 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -1.11% Zmiana ceny (7D) -1.11%

Aktualna cena Real GEM Token (GEM) wynosi $11.21. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GEM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GEM w historii to $ 12.24, a najniższy to $ 9.97.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GEM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Real GEM Token (GEM)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Podaż w obiegu 225.34K 225.34K 225.34K Całkowita podaż 225,337.6851350693 225,337.6851350693 225,337.6851350693

Obecna kapitalizacja rynkowa Real GEM Token wynosi $ 2.53M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GEM w obiegu wynosi 225.34K, przy całkowitej podaży 225337.6851350693. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.53M.