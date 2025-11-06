Informacje o cenie Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00053292 Maksimum 24h $ 0.00071199 Historyczne maksimum $ 0.00367015 Najniższa cena $ 0.00025128 Zmiana ceny (1H) +1.36% Zmiana ceny (1D) +23.37% Zmiana ceny (7D) -43.76%

Aktualna cena Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) wynosi $0.00066749. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RECC wahał się między $ 0.00053292 a $ 0.00071199, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RECC w historii to $ 0.00367015, a najniższy to $ 0.00025128.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RECC zmieniły się o +1.36% w ciągu ostatniej godziny, o +23.37% w ciągu 24 godzin i o -43.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Kapitalizacja rynkowa $ 583.47K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 650.38K Podaż w obiegu 872.02M Całkowita podaż 972,020,417.7539346

Obecna kapitalizacja rynkowa Real Estate Crypto Crowfunding wynosi $ 583.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RECC w obiegu wynosi 872.02M, przy całkowitej podaży 972020417.7539346. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 650.38K.