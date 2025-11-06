GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Real Estate Crypto Crowfunding to 0.00066749 USD. Śledź aktualizacje cen RECC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RECC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Real Estate Crypto Crowfunding to 0.00066749 USD. Śledź aktualizacje cen RECC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RECC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RECC

Informacje o cenie RECC

Czym jest RECC

Oficjalna strona internetowa RECC

Tokenomika RECC

Prognoza cen RECC

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Real Estate Crypto Crowfunding

Cena Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RECC do USD:

$0.00066749
$0.00066749$0.00066749
+23.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:07:23 (UTC+8)

Informacje o cenie Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00053292
$ 0.00053292$ 0.00053292
Minimum 24h
$ 0.00071199
$ 0.00071199$ 0.00071199
Maksimum 24h

$ 0.00053292
$ 0.00053292$ 0.00053292

$ 0.00071199
$ 0.00071199$ 0.00071199

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0.00025128
$ 0.00025128$ 0.00025128

+1.36%

+23.37%

-43.76%

-43.76%

Aktualna cena Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) wynosi $0.00066749. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RECC wahał się między $ 0.00053292 a $ 0.00071199, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RECC w historii to $ 0.00367015, a najniższy to $ 0.00025128.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RECC zmieniły się o +1.36% w ciągu ostatniej godziny, o +23.37% w ciągu 24 godzin i o -43.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

$ 583.47K
$ 583.47K$ 583.47K

--
----

$ 650.38K
$ 650.38K$ 650.38K

872.02M
872.02M 872.02M

972,020,417.7539346
972,020,417.7539346 972,020,417.7539346

Obecna kapitalizacja rynkowa Real Estate Crypto Crowfunding wynosi $ 583.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RECC w obiegu wynosi 872.02M, przy całkowitej podaży 972020417.7539346. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 650.38K.

Historia ceny Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Real Estate Crypto Crowfunding do USD wyniosła $ +0.00012646.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Real Estate Crypto Crowfunding do USD wyniosła $ -0.0005030049.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Real Estate Crypto Crowfunding do USD wyniosła $ -0.0004589761.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Real Estate Crypto Crowfunding do USD wyniosła $ +0.0002105367611529448.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00012646+23.37%
30 Dni$ -0.0005030049-75.35%
60 dni$ -0.0004589761-68.76%
90 dni$ +0.0002105367611529448+46.07%

Co to jest Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Real Estate Crypto Crowfunding (w USD)

Jaka będzie wartość Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Real Estate Crypto Crowfunding.

Sprawdź teraz prognozę ceny Real Estate Crypto Crowfunding!

RECC na lokalne waluty

Tokenomika Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Zrozumienie tokenomiki Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RECCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Jaka jest dziś wartość Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)?
Aktualna cena RECC w USD wynosi 0.00066749USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RECC do USD?
Aktualna cena RECC w USD wynosi $ 0.00066749. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Real Estate Crypto Crowfunding?
Kapitalizacja rynkowa dla RECC wynosi $ 583.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RECC w obiegu?
W obiegu RECC znajduje się 872.02M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RECC?
RECC osiąga ATH w wysokości 0.00367015 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RECC?
RECC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00025128 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RECC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RECC wynosi -- USD.
Czy w tym roku RECC pójdzie wyżej?
RECC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RECC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:07:23 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,584.34
$103,584.34$103,584.34

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.26
$3,431.26$3,431.26

+0.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.16
$162.16$162.16

+1.02%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.40
$1,477.40$1,477.40

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,584.34
$103,584.34$103,584.34

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.26
$3,431.26$3,431.26

+0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3536
$2.3536$2.3536

+3.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.16
$162.16$162.16

+1.02%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1560
$1.1560$1.1560

+6.52%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03513
$0.03513$0.03513

+40.52%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00374
$0.00374$0.00374

-50.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000016928
$0.000016928$0.000016928

+796.61%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2252
$0.2252$0.2252

+350.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4450
$1.4450$1.4450

+78.13%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01800
$0.01800$0.01800

+44.00%