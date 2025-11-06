Cena Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)
Aktualna cena Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) wynosi $0.00066749. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RECC wahał się między $ 0.00053292 a $ 0.00071199, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RECC w historii to $ 0.00367015, a najniższy to $ 0.00025128.
Pod względem krótkoterminowych wyniki RECC zmieniły się o +1.36% w ciągu ostatniej godziny, o +23.37% w ciągu 24 godzin i o -43.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Real Estate Crypto Crowfunding wynosi $ 583.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RECC w obiegu wynosi 872.02M, przy całkowitej podaży 972020417.7539346. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 650.38K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Real Estate Crypto Crowfunding do USD wyniosła $ +0.00012646.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Real Estate Crypto Crowfunding do USD wyniosła $ -0.0005030049.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Real Estate Crypto Crowfunding do USD wyniosła $ -0.0004589761.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Real Estate Crypto Crowfunding do USD wyniosła $ +0.0002105367611529448.
|Dzisiaj
|$ +0.00012646
|+23.37%
|30 Dni
|$ -0.0005030049
|-75.35%
|60 dni
|$ -0.0004589761
|-68.76%
|90 dni
|$ +0.0002105367611529448
|+46.07%
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
