Informacje o cenie REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.08% Zmiana ceny (1D) +12.33% Zmiana ceny (7D) -25.66% Zmiana ceny (7D) -25.66%

Aktualna cena REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EMATE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EMATE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EMATE zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +12.33% w ciągu 24 godzin i o -25.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Kapitalizacja rynkowa $ 67.05K$ 67.05K $ 67.05K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 103.29K$ 103.29K $ 103.29K Podaż w obiegu 649.15M 649.15M 649.15M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa REAL ESMATE by Virtuals wynosi $ 67.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EMATE w obiegu wynosi 649.15M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 103.29K.