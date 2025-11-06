Informacje o cenie Real Asian Hours (CHINAWINS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00199945$ 0.00199945 $ 0.00199945 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.69% Zmiana ceny (7D) -19.51% Zmiana ceny (7D) -19.51%

Aktualna cena Real Asian Hours (CHINAWINS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHINAWINS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHINAWINS w historii to $ 0.00199945, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHINAWINS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.69% w ciągu 24 godzin i o -19.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Real Asian Hours (CHINAWINS)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Podaż w obiegu 999.86M 999.86M 999.86M Całkowita podaż 999,860,225.835793 999,860,225.835793 999,860,225.835793

Obecna kapitalizacja rynkowa Real Asian Hours wynosi $ 9.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHINAWINS w obiegu wynosi 999.86M, przy całkowitej podaży 999860225.835793. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.75K.