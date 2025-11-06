GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ReachX Mainnet to 0.01547096 USD. Śledź aktualizacje cen RX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ReachX Mainnet to 0.01547096 USD. Śledź aktualizacje cen RX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RX

Informacje o cenie RX

Czym jest RX

Oficjalna strona internetowa RX

Tokenomika RX

Prognoza cen RX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ReachX Mainnet

Cena ReachX Mainnet (RX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RX do USD:

$0.01547096
$0.01547096$0.01547096
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ReachX Mainnet (RX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:07:16 (UTC+8)

Informacje o cenie ReachX Mainnet (RX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena ReachX Mainnet (RX) wynosi $0.01547096. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RX w historii to $ 0.02014509, a najniższy to $ 0.01326584.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ReachX Mainnet (RX)

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ReachX Mainnet wynosi $ 7.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RX w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.47M.

Historia ceny ReachX Mainnet (RX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ReachX Mainnet do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ReachX Mainnet do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ReachX Mainnet do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ReachX Mainnet do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ 0.00000000000.00%
90 dni$ 0--

Co to jest ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ReachX Mainnet (RX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ReachX Mainnet (w USD)

Jaka będzie wartość ReachX Mainnet (RX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ReachX Mainnet (RX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ReachX Mainnet.

Sprawdź teraz prognozę ceny ReachX Mainnet!

RX na lokalne waluty

Tokenomika ReachX Mainnet (RX)

Zrozumienie tokenomiki ReachX Mainnet (RX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ReachX Mainnet (RX)

Jaka jest dziś wartość ReachX Mainnet (RX)?
Aktualna cena RX w USD wynosi 0.01547096USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RX do USD?
Aktualna cena RX w USD wynosi $ 0.01547096. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ReachX Mainnet?
Kapitalizacja rynkowa dla RX wynosi $ 7.74M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RX w obiegu?
W obiegu RX znajduje się 500.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RX?
RX osiąga ATH w wysokości 0.02014509 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RX?
RX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01326584 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RX wynosi -- USD.
Czy w tym roku RX pójdzie wyżej?
RX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:07:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ReachX Mainnet (RX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,585.94
$103,585.94$103,585.94

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,430.84
$3,430.84$3,430.84

+0.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.18
$162.18$162.18

+1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.41
$1,477.41$1,477.41

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,585.94
$103,585.94$103,585.94

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,430.84
$3,430.84$3,430.84

+0.95%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3548
$2.3548$2.3548

+3.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.18
$162.18$162.18

+1.03%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1547
$1.1547$1.1547

+6.40%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03575
$0.03575$0.03575

+43.00%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00373
$0.00373$0.00373

-50.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000016952
$0.000016952$0.000016952

+797.88%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2253
$0.2253$0.2253

+350.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4444
$1.4444$1.4444

+78.05%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01800
$0.01800$0.01800

+44.00%