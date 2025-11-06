Informacje o cenie ReachX Mainnet (RX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02014509$ 0.02014509 $ 0.02014509 Najniższa cena $ 0.01326584$ 0.01326584 $ 0.01326584 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena ReachX Mainnet (RX) wynosi $0.01547096. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RX w historii to $ 0.02014509, a najniższy to $ 0.01326584.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ReachX Mainnet (RX)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Podaż w obiegu 500.00M 500.00M 500.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ReachX Mainnet wynosi $ 7.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RX w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.47M.