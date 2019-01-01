Poznaj tokenomikę Re7 USDC (RE7USDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RE7USDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Re7 USDC (RE7USDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RE7USDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Re7 USDC (RE7USDC) Odkryj kluczowe informacje o Re7 USDC (RE7USDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Re7 USDC (RE7USDC)

The Re7 USDC vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate USDC liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Oficjalna strona internetowa: https://app.morpho.org/vault

Tokenomika i analiza cenowa Re7 USDC (RE7USDC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Re7 USDC (RE7USDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 4.49K
Całkowita podaż: $ 4.33K
Podaż w obiegu: $ 4.33K
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.49K
Historyczne maksimum: $ 9.23
Historyczne minimum: $ 1.006
Aktualna cena: $ 1.037

Tokenomika Re7 USDC (RE7USDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Re7 USDC (RE7USDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RE7USDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RE7USDC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.