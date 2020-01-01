Poznaj tokenomikę Rari Governance (RGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rari Governance (RGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rari Governance (RGT) / Tokenomika / Tokenomika Rari Governance (RGT) Odkryj kluczowe informacje o Rari Governance (RGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rari Governance (RGT) The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield. Oficjalna strona internetowa: https://rari.capital/ Tokenomika i analiza cenowa Rari Governance (RGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rari Governance (RGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 700.43K Całkowita podaż: $ 12.49M Podaż w obiegu: $ 11.26M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 776.95K Historyczne maksimum: $ 64.62 Historyczne minimum: $ 0.0374086 Aktualna cena: $ 0.06223 Dowiedz się więcej o cenie Rari Governance (RGT) Tokenomika Rari Governance (RGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rari Governance (RGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRGT tokenomikę, poznaj cenę tokena RGTna żywo! Prognoza ceny RGT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RGT? Nasza strona z prognozami cen RGT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RGT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.