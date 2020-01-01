Tokenomika Rapids (RPD)

Tokenomika Rapids (RPD)

Odkryj kluczowe informacje o Rapids (RPD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Rapids (RPD)

We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids.

Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels.

Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible.

With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between.

We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.rapidsnetwork.io/

Tokenomika i analiza cenowa Rapids (RPD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rapids (RPD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.34K
$ 1.34K$ 1.34K
Całkowita podaż:
$ 19.05M
$ 19.05M$ 19.05M
Podaż w obiegu:
$ 10.39M
$ 10.39M$ 10.39M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.46K
$ 2.46K$ 2.46K
Historyczne maksimum:
$ 0.122474
$ 0.122474$ 0.122474
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00012923
$ 0.00012923$ 0.00012923

Tokenomika Rapids (RPD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Rapids (RPD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RPD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RPD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRPD tokenomikę, poznaj cenę tokena RPDna żywo!

Prognoza ceny RPD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RPD? Nasza strona z prognozami cen RPD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.