Giełda MEXC / Cena krypto / Ramon (RAMON) / Tokenomika / Tokenomika Ramon (RAMON) Odkryj kluczowe informacje o Ramon (RAMON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ramon (RAMON) Ramon is not just a memecoin—it's a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn't just about price action—it's about cultivating a viral, disruptive force in Web3. With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets. Oficjalna strona internetowa: https://ramon.meme Biała księga: https://docs.ramon.foundation Kup RAMON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ramon (RAMON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ramon (RAMON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.51K $ 4.51K $ 4.51K Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.02K $ 5.02K $ 5.02K Historyczne maksimum: $ 0.01314718 $ 0.01314718 $ 0.01314718 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ramon (RAMON) Tokenomika Ramon (RAMON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ramon (RAMON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RAMON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAMON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRAMON tokenomikę, poznaj cenę tokena RAMONna żywo! Prognoza ceny RAMON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RAMON? Nasza strona z prognozami cen RAMON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RAMON już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.