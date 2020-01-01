Tokenomika Ramestta (RAMA)
Informacje o Ramestta (RAMA)
For public Blockchain, Ramestta Network is a scalability solution. Ramestta aims to address scalability and usability concerns while maintaining decentralization, security, and the ability to leverage the existing developer community and ecosystem. Ramestta Network is an off/side chain scaling solution for existing platforms that provides DApps and user functionalities with scalability and a better userexperience. Ramestta Network, is a scaling solution that seeks to give several methods to boost the speed of transactions (70,000 TPS) on blockchain networks while also lowering their cost and complexity.
it aims to solve the problems faced by the blockchain ecosystem by building a decentralized platform with the highest speed of 70000 transactions per second, Transfer Your Crypto with Minimal Gas Fee with Fastest Speed on Ramestta (RAMA) is an open-source project built by a decentralized team of contributors from all over the world. Choose #ramestta Blockchain because of its extremely unique features including the speed to complete about 70000 transactions per second.
Tokenomika i analiza cenowa Ramestta (RAMA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ramestta (RAMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Ramestta (RAMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Ramestta (RAMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów RAMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAMA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszRAMA tokenomikę, poznaj cenę tokena RAMAna żywo!
Prognoza ceny RAMA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RAMA? Nasza strona z prognozami cen RAMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.