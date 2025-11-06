GiełdaDEX+
Aktualna cena Raise The Colours to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COLOURS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COLOURS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Raise The Colours to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COLOURS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COLOURS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COLOURS

Informacje o cenie COLOURS

Czym jest COLOURS

Oficjalna strona internetowa COLOURS

Tokenomika COLOURS

Prognoza cen COLOURS

Logo Raise The Colours

Cena Raise The Colours (COLOURS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 COLOURS do USD:

--
----
+5.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Raise The Colours (COLOURS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:17:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Raise The Colours (COLOURS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.91%

+5.32%

-18.91%

-18.91%

Aktualna cena Raise The Colours (COLOURS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COLOURS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COLOURS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COLOURS zmieniły się o +1.91% w ciągu ostatniej godziny, o +5.32% w ciągu 24 godzin i o -18.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Raise The Colours (COLOURS)

$ 11.39K
$ 11.39K$ 11.39K

--
----

$ 11.39K
$ 11.39K$ 11.39K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,228.7874129
999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Obecna kapitalizacja rynkowa Raise The Colours wynosi $ 11.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COLOURS w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999846228.7874129. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.39K.

Historia ceny Raise The Colours (COLOURS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Raise The Colours do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Raise The Colours do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Raise The Colours do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Raise The Colours do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.32%
30 Dni$ 0-32.00%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Raise The Colours (COLOURS)

$COLOURS is a meme coin tied to the 'Raise The Colours' movement, which leverages British flag symbolism and cultural identity themes. The narrative connects to Elon Musk's engagement with British flag-related content, positioning the token within broader online discussions about national pride. The movement reinterprets traditional symbolism through contemporary internet culture founder Andy Saxon.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Raise The Colours (COLOURS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Raise The Colours (w USD)

Jaka będzie wartość Raise The Colours (COLOURS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Raise The Colours (COLOURS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Raise The Colours.

Sprawdź teraz prognozę ceny Raise The Colours!

COLOURS na lokalne waluty

Tokenomika Raise The Colours (COLOURS)

Zrozumienie tokenomiki Raise The Colours (COLOURS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COLOURSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Raise The Colours (COLOURS)

Jaka jest dziś wartość Raise The Colours (COLOURS)?
Aktualna cena COLOURS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COLOURS do USD?
Aktualna cena COLOURS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Raise The Colours?
Kapitalizacja rynkowa dla COLOURS wynosi $ 11.39K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COLOURS w obiegu?
W obiegu COLOURS znajduje się 999.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COLOURS?
COLOURS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COLOURS?
COLOURS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COLOURS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COLOURS wynosi -- USD.
Czy w tym roku COLOURS pójdzie wyżej?
COLOURS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COLOURS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:17:41 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

