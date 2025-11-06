Informacje o cenie Raise The Colours (COLOURS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.91% Zmiana ceny (1D) +5.32% Zmiana ceny (7D) -18.91% Zmiana ceny (7D) -18.91%

Aktualna cena Raise The Colours (COLOURS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COLOURS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COLOURS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COLOURS zmieniły się o +1.91% w ciągu ostatniej godziny, o +5.32% w ciągu 24 godzin i o -18.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Raise The Colours (COLOURS)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K Podaż w obiegu 999.85M 999.85M 999.85M Całkowita podaż 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Obecna kapitalizacja rynkowa Raise The Colours wynosi $ 11.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COLOURS w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999846228.7874129. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.39K.