Poznaj tokenomikę Railgun (RAIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RAIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Railgun (RAIL) RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others. Oficjalna strona internetowa: https://railgun.org Biała księga: https://docs.railgun.org Tokenomika i analiza cenowa Railgun (RAIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Railgun (RAIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.55M Całkowita podaż: $ 57.50M Podaż w obiegu: $ 57.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.55M Historyczne maksimum: $ 4.2 Historyczne minimum: $ 0.228324 Aktualna cena: $ 0.879088 Tokenomika Railgun (RAIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Railgun (RAIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RAIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.