Aktualna cena RabbitX to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RBX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RBX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RBX

Informacje o cenie RBX

Czym jest RBX

Biała księga RBX

Oficjalna strona internetowa RBX

Tokenomika RBX

Prognoza cen RBX

Logo RabbitX

Cena RabbitX (RBX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RBX do USD:

$0.0007999
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
RabbitX (RBX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:06:53 (UTC+8)

Informacje o cenie RabbitX (RBX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.300034
$ 0
--

-0.01%

+3.34%

+3.34%

Aktualna cena RabbitX (RBX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RBX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RBX w historii to $ 0.300034, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RBX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o +3.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RabbitX (RBX)

$ 479.85K
--
$ 799.90K
599.88M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa RabbitX wynosi $ 479.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RBX w obiegu wynosi 599.88M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 799.90K.

Historia ceny RabbitX (RBX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny RabbitX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny RabbitX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny RabbitX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny RabbitX do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.01%
30 Dni$ 0+24.95%
60 dni$ 0+110.48%
90 dni$ 0--

Co to jest RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny RabbitX (w USD)

Jaka będzie wartość RabbitX (RBX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w RabbitX (RBX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla RabbitX.

Sprawdź teraz prognozę ceny RabbitX!

RBX na lokalne waluty

Tokenomika RabbitX (RBX)

Zrozumienie tokenomiki RabbitX (RBX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RBXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące RabbitX (RBX)

Jaka jest dziś wartość RabbitX (RBX)?
Aktualna cena RBX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RBX do USD?
Aktualna cena RBX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa RabbitX?
Kapitalizacja rynkowa dla RBX wynosi $ 479.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RBX w obiegu?
W obiegu RBX znajduje się 599.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RBX?
RBX osiąga ATH w wysokości 0.300034 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RBX?
RBX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RBX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RBX wynosi -- USD.
Czy w tym roku RBX pójdzie wyżej?
RBX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RBX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe RabbitX (RBX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

