Informacje o cenie RabbitX (RBX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.300034 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.01% Zmiana ceny (7D) +3.34%

Aktualna cena RabbitX (RBX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RBX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RBX w historii to $ 0.300034, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RBX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o +3.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RabbitX (RBX)

Kapitalizacja rynkowa $ 479.85K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 799.90K Podaż w obiegu 599.88M Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa RabbitX wynosi $ 479.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RBX w obiegu wynosi 599.88M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 799.90K.