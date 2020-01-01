Poznaj tokenomikę Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHEKEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHEKEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. Oficjalna strona internetowa: https://koshercapital.net Biała księga: https://koshercapital.net/whitepaper Tokenomika i analiza cenowa Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.11M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.11M Historyczne maksimum: $ 0.01170129 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00210924 Tokenomika Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHEKEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHEKEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHEKEL tokenomikę, poznaj cenę tokena SHEKELna żywo! Prognoza ceny SHEKEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHEKEL? Nasza strona z prognozami cen SHEKEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHEKEL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.